Xantener Hallenbad : Probleme mit neuer Aufbereitungsanlage

Xanten Das Xantener Hallenbad hat eine neue Wasser-Aufbereitungsanlage bekommen. Aber die Technik funktioniert noch nicht reibungslos.

Das Schul- und Sportbad Xanten ist am Donnerstag aufgrund technischer Probleme geschlossen geblieben. Herbert van Hall, der Vorsitzende der Schwimmfreunde Xanten, teilte auf Anfrage mit, dass die Wasseraufbereitungsanlage einen Defekt habe. Das könne bei neuen Anlagen durchaus vorkommen, sagte er weiter. Die Wasseraufbereitungsanlage war erst am 2. April in Betrieb genommen worden. Am Donnerstagnachmittag waren die Techniker vor Ort und prüften, wie sie den Schaden beheben können. Am Freitagmorgen soll sich entscheiden, ob der Betrieb noch am gleichen Tag wieder aufgenommen werden kann. Kosten entstünden durch den Defekt keine, die Reparatur gehöre zur Garantieleistung. Allerdings seien Kurse ausgefallen.