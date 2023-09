Nach Verkehrschaos vor Grundschule in Lüttingen Schulleiterin stellt sich Elterntaxis in den Weg

Deshalb stellte sich Daniela Hommen am Dienstag mit dem Schild an die Kreuzung und forderte die Eltern auf, ihre Tochter oder ihren Sohn dort herauszulassen. „Ihr Kind kann gefahrlos über den Bürgersteig der Pantaleonstraße bis zur Schule laufen“, erklärte Hommen den Eltern. Mit einigen habe sie diskutieren müssen, auch etwas ernster. Aber offenbar hat sie Erfolg: Am Mittwochmorgen versuchen zwar wieder einige Elterntaxis, in die Pantaleonstraße abzubiegen. Aber Hommen steht im Weg. Einige Autos halten deshalb direkt an der Salmstraße und lassen dort die Kinder heraus. Eine Frau blinkt zunächst, aber überlegt es sich anders, als sie Daniela Hommen sieht. Sie hält, das Kind steigt aus, die Schulleiterin hilft ihm über die Straße, und dann geht es auf dem Bürgersteig zu Fuß zur Grundschule.