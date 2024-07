Hundewelpe an Grundschule in Lüttingen Nanuk, der neue Freund der Hagelkreuzschüler

In den Stunden mit den Kindern lasse sie Sydney zum Beispiel würfeln, erklärt Ulrike Kleinmanns. Dafür hat sie einen größeren Würfel, den die Hunde anstupsen können. Nachdem Sydney das einmal machte, „hat es Nanuk nachgemacht“, berichtet die Sozialtherapeutin. „Er guckt sich das ab.“ Außerdem nimmt sie den Welpen schon jetzt mit in die Schule, damit er sich früh an die vielen Kinder gewöhnt. Auch das hat er schon: Während Frauen in einem Raum mit der Redaktion spricht und draußen auf dem Flur Kinder zu hören sind, macht Nanuk einen sehr entspannten Eindruck. Der Golden Retriever erkundet neugierig seine Umgebung, will spielen, lässt sich von Kindern streicheln, schnüffelt mit der Nase über den Boden, schaut Frauen liebevoll an und wedelt glücklich mit dem Schwanz, wenn er ein Leckerli bekommt.