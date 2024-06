Hagelkreuzschule Lüttingen Musikalische Reise durch Europa

Aufgeteilt war das Projekt in acht Themenbereiche, in denen es unter anderem um die Länder Schweden und Niederlande ging. Aber auch berühmte europäische Bauwerke bildeten einen Themenblock und das Schulorchester auf eine musikalische Europareise. „Die Kinder waren begeistert von der Aufgabe“, berichtet Hommen. So habe man zusammen im Internet recherchiert und vieles über die Mitglieder der europäischen Länder gelernt. Am Freitag konnten sie über den Mittag hinaus in der Schule bleiben und wurden mit Brötchen und Würstchen, die der Förderverein spendiert hatte, beköstigt.