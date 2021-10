Hilferuf der Hagelkreuzschule Lüttingen : Elterntaxis sorgen für Verkehrschaos

Xanten Damit vor der Hagelkreuzschule in Lüttingen keine Unfälle passieren, regelt die Schulleiterin mit Schülern morgens den Verkehr auf der Straße. Sie richtet deshalb einen Hilferuf an die Stadt Xanten. Diese sucht mit einem Fachbüro nach einer Lösung.

In den vergangenen Jahren habe die Anzahl der Elterntaxis zugenommen, berichtete Hommen bei einem Termin vor Ort. Zum Beispiel kämen Schüler aus Sonsbeck und Ginderich. Wegen der Entfernung würden sie mit dem Auto gebracht. Bei schlechtem Wetter seien es noch mehr Elterntaxis, auch die Corona-Pandemie habe das Aufkommen verstärkt, da Fahrten in überfüllten Schulbussen vermieden werden sollten.

Dennoch appelliert die Schulleitung an die Stadt, weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung zu ergreifen. „Wir helfen uns selbst, sind aber dennoch auf städtische Hilfe angewiesen“, betonte Hommen. Im letzten Bezirksausschuss von Lüttingen im September richtete sie deshalb einen Hilferuf an die Verwaltung.

Das Problem sei erkannt, teilte die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mit. Es bestehe auch an anderen Schulen, vor allem am innerstädtischen Schulzentrum mit der Grundschule Xanten, der Gesamtschule und dem Awo-Kindergarten. Deshalb prüfe ein Fachbüro zusammen mit der Verwaltung bereits, wie sich der Hol- und Bringverkehr entzerren lasse, um die Verkehrssituation zu entlasten. Wenn ein Lösungskonzept erarbeitet sei, könnten daraus Schlussfolgerungen für andere Standorte wie die Hagelkreuzschule Lüttingen gezogen werden.

Eine dritte Option wäre ein sogenannter Walking Bus. Hierbei begleiten ältere Kinder die jüngeren Mitschüler von entfernteren Elternhaltestellen bis zur Schule. Das halten die Schule und Stadtverwaltung grundsätzlich für machbar. Aber diese Geh-Gemeinschaften können sie nicht anordnen, sondern sie könnten nur durch Eltern in Abstimmung mit der Schule zustande kommen, erklärte Sandra Bree, die den Fachbereich Bildung in der Stadtverwaltung leitet.

Es gebe also Optionen, es komme aber vor allem auf das Verhalten der Eltern an, sagte Bree. So riefen die Stadt und die Schule die Mütter und Väter regelmäßig dazu auf, die Kinder nicht über die Pantaleonstraße zu bringen. Als Ausweichmöglichkeit gebe es den Parkplatz am Sportplatz. Allerdings nutzten wenige Eltern diese Möglichkeit. Vermutlich liege es an der Entfernung von 300 Metern oder daran, dass die Kinder dann die Straße Am Schürkamp überqueren müssten.