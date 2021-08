APX baut Requisite für „Hänsel und Gretel“ : Ein Knusperhäuschen aus der APX-Werkstatt

Gelungene Zusammenarbeit (v.l.): Dörthe Dreher-Preiß und Gisela Schulte-Lindhorst vom Verein Kubidia, Regisseur Mehdi Pour Bakhsh, Auszubildende Katharina Road, Ausbildungsleiter Stefan Haupt und Gabriele Schmidhuber, Wissenschaftliche Leiterin der inklusiven Holzwerkstatt im APX. Foto: Randolf Vastmans

Xanten Ende August wird Humperdincks „Hänsel und Gretel“ in Xantens Kurpark aufgeführt. Die inklusive Werkstatt im APX baut dafür eine wichtige Requisite: das Hexenhäuschen. Die Mitarbeiter haben viel Erfahrung mit dem Holzbau – sie bauen Möbel und Schiffe daraus.

Vor 100 Jahren, am 27. September 1921, starb Engelbert Humperdinck. Zwischen 1877 und 1886 hatte er in Xanten seine Heimat gefunden. In der Natur rund um den heutigen Luftkurort soll der Komponist bei ausgedehnten Spaziergängen seine Inspirationen für eines seiner bekanntesten Stücke erhalten haben, die Märchenoper Hänsel und Gretel.

Eben diese Märchenoper wird anlässlich des Todestages des Komponisten am Sonntag, 29. August, im Kurpark am Nordwall an der Kriemhildmühle in einer szenisch umgesetzten Fassung für Blechbläser und Sprecher aufgeführt. Musikalisch wird das Märchen der Gebrüder Grimm von den „Jungen Blechbläsern NRW“ präsentiert. Dieses 15- bis 20-köpfige Ensemble setzt sich jährlich durch offene Ausschreibungen aus 13- bis 21-jährigen Musikern zusammen. Während der bekannte Opernsänger Josef Protschka als Sprecher fungiert, übernehmen Kinder und Jugendliche mit und ohne Fluchthintergrund unter der Leitung von Regisseur Mehdi Pour Bakhsh den darstellerischen Teil.

Info Römische Handwerker stellen ihre Arbeit vor Familienprogramm Bis Ende September finden nach langer pandemiebedingter Pause an jedem Wochenende wieder handwerkliche Vorführungen im LVR-Archäologischen Park Xanten (APX) statt. Von 11 bis 17 Uhr laden die Werkstätten samstags und sonntags die ganze Familie dazu ein, mehr über die traditionellen Fertigkeiten der Römerzeit zu erfahren. An diesem Wochenende (21. und 22. August) sind es die Wollfärberin und der Fischer, die ihr Handwerk vorstellen. Aufgrund der Corona-Pandemie können bis auf Weiteres keine Mitmachaktionen angeboten werden. Im Bereich der Werkstätten herrscht Maskenpflicht.

Verantwortlich hierfür ist der 2017 von der Xantenerin Dörthe Dreher-Peiß gegründete Verein „Kultur und Bildung im Dialog“ (Kubidia). Dreher-Peiß, die für ihr gesellschaftliches Engagement bereits 2019 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden ist, war von der ebenfalls in Xanten lebenden Präsidentin der „Jungen Blechbläser“, Heike Sauer, angesprochen worden, ob sie mit ihrem Verein die pantomimische Begleitung der Blechbläser übernehmen würde, Sie nahm dies gerne an.

Was wäre „Hänsel und Gretel“ ohne das mit Lebkuchen geschmückte Knusperhäuschen, in dem die Hexe wohnt? „Mir fiel hierfür der Archäologische Park Xanten ein. Denn für unsere Tätigkeiten gibt es ähnliche gedankliche Anlässe“, erklärte Dreher-Peiß. „Wir beide bringen Menschen in die Gesellschaft.“ Der APX verfügt über eine inklusive Holzwerkstatt, in der junge Menschen mit Handicap ein dreijähriges Fachpraktikum für Holzarbeiten absolvieren und dadurch ihren Einstieg ins Berufsleben erlangen können.

Sonst werden in der Holzwerkstatt römische Möbelstücke und originalgetreue Nachbildungen römischer Schiffe gebaut, von denen bereits einige ihre Jungfernfahrt auf der Lippe oder der Xantener Nord- und Südsee hinter sich haben und nun in der Werfthalle des APX Besuchern als Anschauung dienen.

APX-Leiter Martin Müller war sofort einverstanden. So stand den Jugendlichen in der Werkstatt sowie ihrem Ausbildungsleiter Stefan Haupt Abwechslung ins Haus. „Eine absolute Ausnahme für den Verein“, erklärt Haupt mit einem Augenzwinkern. „Den Auftrag konnten wir soeben dazwischen quetschen.“ Die 21-jährige Katharina Road, seit 2017 in der Werkstatt tätig, war sofort begeistert: „Das war mal etwas anderes.“ Sie möchte auch nach ihrer Ausbildung mit der Holzbearbeitung weitermachen.

Das vorläufige Ergebnis der Zusammenarbeit stellten APX und Kubidia in dieser Woche der Presse vor. Noch befindet sich das Häuschen der Hexe sozusagen im Rohbau, soll aber in den nächsten Tagen mit bunten Lebkuchen verziert, mit einem Dach versehen und bunt angemalt werden. Der Aufwand sei gerechtfertigt, sagte Dreher-Preiß. „Wir streben weitere Vorführungen der Märchenoper an, in denen das Haus gebraucht wird.“

Über die Resonanz auf die angekündigte Aufführung ist sie positiv erstaunt. „Schon nach kurzer Zeit war die kostenlose Vorstellung ausgebucht.“ Sie habe noch nicht mal Karten für ihre Vereinsmitglieder bekommen. Da die Aufführung im Freien stattfindet, sollte der Ohren- und Augenschmaus jedoch auch anderen zugutekommen können.

