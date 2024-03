Xantener Abiturienten befassen sich mit dem Tod Der Platz am Ende eines Lebens

Die Arbeit von Finja ist von christlicher Überzeugung geprägt. Die Sitzfläche gleicht einer grünen Wiese, auf der sich Menschen und Weidetiere tummeln. „Nach meiner Vorstellung gibt es einen Himmel und eine Hölle“, sagt sie. „Die Menschen leben unter einem blauen Himmel, beschützt von zwei Händen, die Gott symbolisieren sollen. Unterhalb der Weide existiert die Hölle, verdeutlicht durch eine Dornenkrone. Eine Reliquie soll an das Leiden Jesu Christi erinnern“, beschreibt sie ihren Stuhl. Merlin verarbeitet in seinem Projekt das Thema Krieg und Frieden am Beispiel Israel – Gaza. Am Krieg seien immer beide Seiten schuld, erläutert er. „Nie nur eine Seite.“ So symbolisieren die israelische und die palästinensische Flagge an der Stuhllehne die Ausgangslage. Ein Plakat mit der Frage „Why“, zwei sich umarmende Kinder, ein Mädchen mit einem Davidstern und ein Junge mit der Kufiya sowie einer Friedenstaube verdeutlicht die Fragestellung.