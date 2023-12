Gesundheitsprogramm Ex-Fußballprofis trainieren Xantener Gymnasiasten

Marcel Witeczek und Michael Klinkert heißen die beiden ehemaligen Fußballprofis, die seit 2009 im Rahmen des Gesundheitsprogrammes „Fit durch die Schule“ Schulen in NRW besuchen und mit ausgesuchten Schülern ein anderthalbstündiges Trainingsprogramm durchlaufen. Am Dienstagnachmittag waren es die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurs Sport der Oberstufe (Q1 und Q2) am Xantener Stiftsgymnasium, welche in der Sporthalle an der Bahnhofstraße in den Genuss kamen.