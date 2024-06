Abiturfeier am Stiftsgymnasium Xanten „Ihr seid ein Vorbild für uns“

Stellvertretend für die Abiturientinnen und Abiturienten dankten Kira Berghoff und Sahra Celik ihren Lehrerinnen und Lehrern. Sie hätten sie nicht nur in Mathe, Deutsch oder in anderen Fächern unterrichtet. „Sie haben uns gezeigt, dass Lernen nicht nur aus Büchern bestehen, sondern auch aus Erfahrungen, Fehlern und dem Mut, neue Wege zu gehen.“ Sie dankten auch ihren Eltern, Freunden und allen anderen für die Unterstützung über all die Jahre. Sie vergaßen aber auch nicht, was gerade in der Welt passiert: Dass sie das Abitur machen könnten, sei ein „Privileg“. „Gerade in Zeiten wie diesen, in denen Krieg und Zerstörung über das Schicksal vieler Kinder entscheiden, können wir uns glücklich schätzen, dass Hausaufgaben und Schulstress unsere einzigen Sorgen waren.“