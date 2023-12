Gutschein-Ideen für Freizeit am Niederrhein Weihnachtsgeschenke aus dem Drucker

Die letzten Tage vor dem Weihnachtsfest sind oftmals wenig besinnlich. Wer am 20. Dezember noch nicht alle Geschenke beisammen hat, bekommt es mit dem Stress zu tun. Zu groß das Risiko, dass die Online-Lieferung nicht mehr rechtzeitig ankommt. Die Shoppingtour erscheint allerdings ebenso wenig erquickend. Die Straßen sind voll, die Geschäfte ebenfalls. Und es gibt noch so viel zu erledigen. Dabei so wenig Zeit. Als Last-Minute-Geschenk können Gutscheine zum Ausdrucken Abhilfe schaffen. Doch gerade deshalb haben sie bei einigen auch einen schlechten Ruf. Sie erwecken den Anschein, als wolle sich jemand nicht die nötige Zeit für die zu beschenkende Person nehmen. Das muss aber nicht so sein. Im Gegenteil. Denn es gibt viele Geschenkgutscheine, die gerade darauf ausgerichtet sind, sich Zeit zu nehmen – für sich oder füreinander. Wir geben einen kleinen Überblick über Freizeitanbieter am Niederrhein, bei denen es mit wenigen Klicks gemeinsame Momente zum Ausdrucken gibt.