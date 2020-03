Auszeichnung von Restaurantkritikern : Landhaus Köpp verteidigt Michelin-Stern

Jürgen Köpp in seiner Küche (Archiv). Foto: Jürgen Köpp

Xanten Das Landhaus Köpp in Xanten ist erneut mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Die Restaurantkritiker sind voll des Lobes.

Die renommierten Restaurantkritiker von Guide Michelin haben das Landhaus Köpp in Xanten-Obermörmter erneut mit einem Stern ausgezeichnet. „Ohne großes Tamtam, dafür handwerklich top und sehr produktorientiert, so kennt man die Küche von Jürgen Köpp, und er bleibt seinem Stil seit über 25 Jahren treu“, schreiben die Michelin-Tester und loben: „Produkte von ausgesuchter Qualität, unverkennbare Finesse auf dem Teller, auf den Punkt gebrachter Geschmack, ein konstant hohes Niveau bei der Zubereitung.“ Insgesamt gibt es 48-Sterne-Restaurants in NRW. Köpp gehört seit 28 Jahren dazu. 1993 hatte er zum ersten Mal einen Michelin-Stern bekommen.