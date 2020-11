Deutsch-deutsche Geschichte in Xanten : In 28 dramatischen Minuten in die Freiheit

Norbert Müller vom Geldmuseum hatte Günter Wetzel (l.) eingeladen, der mit seiner Familie in einem Heißluftballon aus der DDR geflohen war. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Günter Wetzel erzählte vor 100 Zuhörern im Xantener Dom von der spektakulären Flucht 1979 mit seiner Familie im Heißluftballon aus der DDR.

Xanten: Die mit hundert Zuhörern vollbesetzte Kirche zeigte das große Interesse am Vortrag von Günter Wetzel. „Wir freuen uns, dass auch so viele junge Leute gekommen sind“, sagte der Leiter des Wardter Geldmuseums, Norbert Müller. Vor dem Hintergrund der aktuellen Museums-Sonderausstellung „30 Jahre Mauerfall – Das Wunder von Berlin“ hatte man mit dem Reeser Geschichtsverein „Ressa“ nach einem authentischen Zeitzeugen gesucht – und ihn in dem 65-jährigen Chemnitzer gefunden.

Wetzel katapultierte über zwei spannende Stunden die Zuhörer mit Beamer-Bildern und Videos in die DDR der 60er und 70er Jahre. Er berichtete von einer „glücklichen Kindheit“ in dem kleinen thüringischen Ort nahe Pößneck, wo eine „Anti-DDR-Stimmung“ existiert habe. Er beschrieb die DDR als eine Gesellschaft mit West-Antenne, Kinderbetreuung, arbeitenden Frauen und billigen Mieten – aber vor allem als ein Land, in dem man seine Meinung nicht frei sagen durfte, wo an der Mauer Selbstschussanlagen standen, es bei Reisen und der Berufswahl Beschränkungen für die gab, die nicht der SED angehörten.

„Es sollte alles nach Demokratie aussehen. Aber es gab viele Gründe, das Land zu verlassen.“ Aber dafür musste man Besitz und Freunde zurücklassen. „Wir haben das inkauf genommen“, so Günter Wetzel. Auslöser der Flucht war der Bericht über das jährliche Ballonfahrer-Treffen im amerikanischen Albuquerque. Der stand mit vielen Bildern von Heißluftballons in einer Zeitschrift, die die in den Westen übergesiedelte Schwester seiner Frau bei einem Besuch mitgebracht hatte.

Gemeinsam planten er und Peter Strelzyk, sein Arbeitskollege in der Pößnitzer Kunststofffabrik, die Flucht. Die schilderte Wetzel auch anhand seiner 2000 Seiten starken Stasi-Akte. Man baute aus Futterstoff aus der Fabrik, einer Gondel und einem selbst gefertigten Brenner den Ballon. Wetzel beschrieb die drei Flugversuche. Der erste Ballon ließ sich nicht befüllen, der zweite Flug – nur mit der Familie Strelzyk – endete kurz vor der Grenze. „Ein Ex-Grenzer, der da Pilze sammelte, hat den Ballon entdeckte. Er hat’s für sich behalten, weil er sich dort selbst illegal aufgehalten hatte.“

Umso erfolgreicher verlief der dritte Versuch am 15. September 1979. Sehr lebendig schilderte Wetzel die extreme Anspannung während des 28-minütigen Fluges, das Leuchten der Scheinwerfer eines DDR-Grenzpostens, das Erlöschen des Brenners und die rasante Landung in einem Gebüsch im Hochwald nahe der bayerischen Ortschaft Neila. „,Sind wir hier im Westen?’, haben wir den Polizisten gefragt.“ Als der sagte „Wo sonst?“, hätten sie gewusst, dass es geschafft war.