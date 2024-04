Zusätzliche Eingangsklasse nötig Zahl der Grundschüler steigt in Xanten

In Xanten kommen im nächsten Schuljahr so viele Kinder zur Schule, dass eine zusätzliche Eingangsklasse gebildet werden muss. Darüber informierte die Stadt die Politik in der vergangenen Ratssitzung im März. Demnach plant sie nach den Sommerferien an der Gemeinschaftsgrundschule in Xanten, also an der Viktor-Grundschule, mit fünf ersten Klassen. Im vergangenen Jahr waren es vier gewesen, davor jeweils drei.