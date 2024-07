Grundschule in Sonsbeck OGS-Kinder erhalten neue Spielzeuge

Der Förderverein freut sich, dass die Spende so gut angenommen wird und sieht es als wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Bildungs- und Betreuungseinrichtung und zur Förderung der Kinder an. „Es ist uns ein Herzensanliegen, die Kinder in ihrer Freizeitgestaltung zu unterstützen und ihnen durch unsere Spendenaktionen zusätzliche Möglichkeiten zu bieten, sich auszutoben und gemeinsam zu spielen“, betont Christiane Grütters, Vorsitzende des Fördervereins.