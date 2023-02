Erste Klimaolympiade in Sonsbeck Umweltforscher erobern den Schulhof

Info

Testlauf Die Klimaolympiade soll als Projekttag jährlich von den Viertklässlern an der Grundschule Sonsbeck durchgeführt werden, so dass alle Kinder sie einmal durchlaufen. Bei der Premiere am Donnerstag nahm zunächst nur die Klasse 4a teil. Die erste Klimaolympiade diente als Testlauf, der zusammen mit den Mitarbeitern des Planungsbüros Energielenker Projects durchgeführt wurde. Die Klasse 4b wird die Klimaolympiade zu einem späteren Termin nachholen, wenn es wärmer ist. Aufgrund der Witterung konnten am Donnerstag nicht alle Stationen durchgespielt werden. Aufgrund von Förderbestimmungen musste die Premiere aber schon im Februar stattfinden. Das Gesamtpaket Klimabildung hat rund 115.000 Euro gekostet und wurde zu 80 Prozent gefördert. Es schließt sich an das Großprojekt „Klimaschutz – Sonsbeck in Bewegung“ an, wozu auch die Sanierung der Turnhalle gehört.