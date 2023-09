Einschulung in Sonsbeck Das sind die Anmeldetermine an der Wichern-Grundschule

Buchstabe A-Bot: am Montag, 25. September, 8 bis 10 Uhr; Buchstabe Br-G: 10 bis 12.Uhr; Buchstabe H-Ka: 14 bis 16 Uhr; Buchstabe Ke -Mi: am Dienstag, 26. September, 8 bis 10 Uhr; Buchstabe Mo-R: 10 bis 12 Uhr; Buchstabe S-Si: 14 bis 16 Uhr; Buchstabe So-U: am Mittwoch, 27. September, 8 bis 10 Uhr; Buchstabe V-Z: 10 bis 12 Uhr.