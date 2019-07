Grundschule Lüttingen : Mehr Platz für die Kinderbetreuung

Xanten Der Rat entscheidet, ob die Grundschule in Lüttingen erweitert wird. Es geht um 1,4 Millionen Euro. Diskutiert wird, wie der Anbau aussehen soll.

Barrierefrei Zusätzlich zum Neubau ist geplant, dass in die zweigeschossige Grundschule in Lüttingen ein Aufzug eingebaut wird, damit das Obergeschoss zum Beispiel auch von Rollstuhlfahrern erreicht werden kann.

Hintergrund der geplanten Investition ist, dass die Nachfrage nach einer Betreuung in einer Offenen Ganztagsschule (OGS) in Lüttingen deutlich gestiegen ist. Im Jahr 2000 wurden zwölf Kinder betreut, 2017 dagegen mehr als 130. Die Verwaltung rechnet mit einem weiteren Zuwachs in den nächsten Jahren. Die Grundschule Lüttingen stößt dadurch an ihre Kapazitätsgrenzen. Für die Betreuung werden schon Klassenräume genutzt.