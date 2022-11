Sieger im Kreativwettbewerb stehen fest : Sonsbecks Grundschüler entwerfen Maskottchen für Klimaolympiade

Sonsbeck Zwei außerirdische Planetenforscher begleiten künftig Sonsbecks Grundschüler bei der Klimaolympiade. Ein Jury wählte die beiden besten Entwürfe aus.

Alle Schülerinnen und Schüler waren dazu aufgerufen, Vorschläge für die Maskottchen der Klimaolympiade einzureichen, die im Rahmen des Projektes „Klimaschutz – Sonsbeck in Bewegung“ stattfindet. Die Vorgabe lautete, dass die Maskottchen zwei außerirdische Planetenforscher darstellen sollen, die künftig mit den Kindern die auf dem Schulgelände entstehenden Klimastationen erforschen. Ziel des Projektes ist, den Kindern den Klimawandel verständlich zu erklären und aufzuzeigen, was man gegen den Klimawandel tun kann.

Vor der Präsentation der von einer Jury ausgewählten Sieger-Motive herrschte große Aufregung an der Schule. Durchgesetzt hat sich Merles Entwurf, die ein herzförmiges Wesen mit Tentakeln und freundlichem Blick kreierte, sowie Simons Idee von einem grünen Wesen mit breitem Lächeln und einem großen Auge an einem Fühler. Beide Zeichnungen dienen als Grundlage für die grafische Entwicklung. Sie werden bei der jährlichen Klimaolympiade an der Schule zum Einsatz kommen und Bestandteil der mobilen Klimaboxen sein, die flexibel im Unterricht oder in der Ganztagesbetreuung eingesetzt werden. „Die Außerirdischen sind erfolgreich in Sonsbeck gelandet“, sagt Schulleiter Matthias Kamps. „Ob die Menschheit wirklich außerirdische Hilfe braucht, um den Klimawandel zu bremsen, wird sich noch zeigen.“