Verkehrssicherheit in Xanten : Eberhard Ritter plädiert für Schritttempo auf Rheinstraße

Verkehrssicherheit in Xanten

Xanten Der Grünen-Politiker möchte den Bereich vom Westwall bis Kapitel zur Spielstraße umwandeln lassen. Viele Kreuzungen seien gefährlich für Radfahrer und Fußgänger.

(pek) Grünen-Politiker Eberhard Ritter hat jetzt erneut eine Verkehrsberuhigung auf der Rheinstraße zwischen Kapitel und Westwall gefordert. Sie würde zu mehr Sicherheit führen, argumentiert der Ratsherr. Sein ähnlich lautender Antrag von 2016 sollte zwar in einem Verkehrskonzept berücksichtigt werden. Aber bislang sei nichts geschehen. Darum stelle er jetzt erneut den Antrag, die Rheinstraße zur Spielstraße umzuwandeln. Diese dürfen Fußgänger in ihrer ganzen Breite benutzen, Kinderspiele sind überall erlaubt, und Fahrzeuge müssen Schrittgeschwindigkeit – weniger als 20 Kilometer pro Stunde – einhalten.

Dieser Teil der Rheinstraße sei, so Eberhard Ritter weiter, unübersichtlich und gefährlicher geworden. Er führt dies auf die geschlossene Baulücke mit dem neuen Palais „Domblick“, auf die neuen Schaufenster und die Gastronomie zurück. Außerdem seien Schüler auf dem jetzt schmaleren Bürgersteig entlang der Marienschule unterwegs. „Auch queren im Sommer zunehmend viele Touristen die Rheinstraße in der unübersichtlichen Kurve Kapitel/Brückstraße sowie an der Klever Strasse.“