Grüne Woche in Berlin : Niederrheiner machen Appetit auf NRW

Alpen/Büderich/Xanten Auf der Grünen Woche in Berlin sind auch Betriebe aus der Region vertreten. Wir stellen drei von ihnen vor.

Walter Bräu Büderich Braumeister Walter Hüsges ist ein alter Hase auf der Grünen Woche. Sein Bier ist gefragt. Manche Stammkunden rufen im Vorfeld an, um sich zu erkundigen, ober der Büdericher wieder am NRW-Stand zapft. Tut er. Fast drei Hektoliter Bier Marke Eigenbräu hat er im Gepäck – mit so vertrauten Namen wie „Weseler Brückenschlag“ oder „Polderbier“. Allein das bringt Regionalität auf den Punkt. 240 Liter im Fass, 50 Liter in Flaschen abgefüllt zum Mitnehmen. Manch bieraffiner Messebesucher ist so begeistert, dass ihm kein Weg zu weit ist, das spezielle Brauhandwerk vom Niederrhein zu erlernen. „Da sind mal zwei Männer aus Usedom angereist, um an einem Wochenendseminar bei Walter Bräu in Büderich dabei zu sein“, erzählt Hüsges. Beim Vertrieb seiner Gerstensäfte schätzt er kurze Wege. Genuss aus der Region für die Region. Dafür will er in der Ferne werden. Übrigens im Schulterschluss mit der Feldschlösschen Brauerei aus Hamminkeln, die auf Malzbier spezialisiert ist. Ein Schuss davon in Walters Bräu – das könnte nachhaltig schmecken.