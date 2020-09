Wiese vor dem Archäologischen Park : Xantener Grüne fordern Freilauffläche für Hunde

Xanten Nach Willen der Grünen-Ratskandidatinnen Christiane Hilp und Andrea Langenberg soll die Wiese vor dem Archäologischen Park Xanten zu einer Freilauffläche für Hunde werden.

Die Ratskandidatinnen der Xantener Grünen, Christiane Hilp und Andrea Langenberg, vermissen in Xanten eine Freilauffläche für Hunde. Sie regen an zu prüfen, ob die Wiese vor dem Archäologischen Park als Hundefreilauffläche genutzt werden kann.

„Hunde sind soziale Wesen. Es liegt in ihrer Natur, sich mit Artgenossen im freien Kontakt auszutoben und Sozialverhalten einzuüben. Das ist bei Begegnungen an der Leine nur eingeschränkt möglich“, sagt Langenberg. Sie hat eine Ausbildung zur Hundepsychologin abgeschlossen. Ihrer Ansicht nach würden von einer Freilauffläche nicht nur die Hunde, sondern auch die Besitzer profitieren. Hundebesitzerin Hilp ergänzt: „Warum soll nicht in Xanten möglich sein, was Goch, Neukirchen-Vluyn und demnächst auch Rheinberg erfolgreich praktizieren?“ Dort gebe es eine eingezäunte Fläche, in der Hunde sich frei bewegen können, ergänzt sie. Die Stadt Rheinberg will zwischen dem Bahnhof und der Annastraße entlang der Regionalbahnlinie eine Freilauffläche einrichten.