Lokalpolitik in Sonsbeck : Sonsbecker Grüne haben einen neuen Vorstand

Der neue Vorstand der Grünen in Sonsbeck mit (v.l.) Christoph Fromont, Frank Klier, Anna Gerwers und Stefanie Michaelis. Foto: Grüne

Sonsbeck Der Ortsverband der Grünen in Sonsbeck strebt nun mit einem neuen Vorstand seine Umweltschutzziele in der Gemeinde weiter an. Fraktionschef Werner Kalter ist aus dem Vorstand ausgeschieden.

Die Mitglieder der Sonsbecker Grünen haben einen neuen Vorstand gewählt. Fraktionschef Werner Kalter ist aus dem Vorstand des Ortsverbandes ausgeschieden. Neben Stefanie Michaelis als Sprecherin wurde Christoph Fromont als Sprecher gewählt. Kassierer bleibt Frank Klier, zur Schriftführerin wurde Anna Gerwers gewählt. „Der Ortsverband bedankt sich bei Werner Kalter für die gute Zusammenarbeit und profitiert auch weiterhin von seiner Mitarbeit als Fraktionssprecher im Gemeinderat“, heißt es in der Mitteilung.

Ferner teilen die Grünen mit, in dieser Woche zwei Anträge in die tagenden Ausschüsse einzubringen, die ebenfalls im Rat thematisiert werden. An der neu errichteten Skateranlage in Sonsbeck beantragen die Grünen eine Toilette. Der Besucherandrang sei seit der Eröffnung enorm. Von einer Toilette würden zudem die Besucher des Abenteuerspielplatzes, andere Parkbesucher sowie die Teilnehmer des jährlichen Jumbo-Runs profitieren, so die Begründung. Des Weiteren fordern die Grünen gemeinsam mit der Wählergemeinschaft Bürger in Sonsbeck (BIS) und der SPD eine „transparente Berichterstattung zur Entwicklung der hausärztlichen Versorgung in Sonsbeck“.

Wie auch im vergangenen Jahr nehmen die Grünen darüber hinaus am Stadtradeln 2021 in Sonsbeck teil. Wer das Team mit seinen geradelten Kilometern unterstützen möchte, soll sich bei der Registrierung in der Gruppe „Grüne & Freunde Sonsbeck“ eintragen.

Der Ortsverband der Grünen in Sonsbeck verzeichne eine stetig steigende Mitgliederzahl, heißt es vom Vorstand. Interessen können sich per E-Mail melden an

verband@gruene-sonsbeck.de.

(RP)