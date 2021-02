Mobilität im Kreis Wesel : Grüne kritisieren Bürgerbus-Pläne des Landrats

Der Bürgerbus in Sonsbeck ergänzt das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Kreis Wesel Nach Ansicht der Grünen im Kreistag ist der Vorstoß von Ingo Brohl, die Bürgerbusse in Alpen, Sonsbeck, Rheinberg und Xanten zu fördern, „unter Klimaschutz-Gesichtspunkten“ falsch.

Die Kreistagsfraktion der Grünen sieht die Pläne von Landrat Ingo Brohl (CDU) kritisch, die Bürgerbusse in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten zu stärken. „Wir begrüßen die Bemühungen des Landrates zur Verbesserung des Nahverkehrs“, heißt es in einer Stellungnahme, „halten aber die Konzentration auf Bürgerbusse für einseitig und daher unter Klimaschutz-Gesichtspunkten für falsch.“

Kostenpflichtiger Inhalt Wie berichtet, strebt Brohl an, den ehrenamtlichen Fahrdienst linksrheinisch zu fördern. So unterstütze der Kreis Wesel Bürgerbusvereine finanziell bei der Fahrzeugbeschaffung, so Brohl. Nach Ansicht der Grünen sei „unbestritten, dass Bürgerbusse einen wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge auf dem Land leisten“. Aber: „Sie können keinen wirksamen Beitrag zur klimagerechten Verkehrswende leisten.“