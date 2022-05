Kinderfest der St.-Antonius-Schützen : Großer Spaß beim Hamber Fest für die Kleinen

Sonsbeck-Hamb Das Kinderfest der St.-Antonius-Schützen lockte rund 400 Besucher zum Hubertushaus. Zahlreiche Spielstände boten guten Ersatz für die fehlende Kirmes im Dorf.

Viel Spaß hatten die annähernd 400 Besucher, die am Sonntag zu dem von der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Hamb organisierten Kinderfest gekommen waren. Auf dem großen Platz und auf den Spielflächen am Hubertushaus versuchten unbeschwerte Kinder einerseits ihr Glück. Andererseits erprobten sie ihre Geschicklichkeit, ihre Gelenkigkeit und auch ihre Treffsicherheit an den vielen Ständen, die die Mitglieder der Bruderschaft mit der Unterstützung der Feuerwehreinheit Hamb und vieler weiterer freiwilliger Helfer am frühen Morgen aufgebaut hatten.