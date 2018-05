Xanten: Großer Aufmarsch zum 95-Jährigen

Xanten Zum Geburtstag des Tambourcorps Birten im Schützenhaus kamen zahlreiche Gratulanten - auch eine Musikdelegation aus dem Allgäu.

Die vielen Musikvereine und Tambourcorps, die am Sonntagmorgen ab 11 Uhr in das Birtener Schützenhaus einzogen, waren alle aus einem wichtigen Grund gekommen: Das Birtener Landestambourcorps hatte sie zur Feier seines 95-jährigen Bestehens eingeladen. Bereits am Freitagabend war hoher Besuch aus dem Allgäu eingetroffen. Schon seit 45 Jahren besuchen sich der Musikverein Karsee und das Tambourcorps Birten im Wechsel zu ihren Feiern.