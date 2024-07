Großeinsatz an der Xantener Südsee Vermisste Frau wohlbehalten gefunden

Die Kreispolizei Wesel berichtet auf Anfrage, dass die Frau vor der Vermisstenmeldung zuletzt im Uferbereich der Xantener Südsee, in der Nähe des Plaza del Mar, gesehen worden war. Sie habe auf einer Picknickdecke auf der Wiese gesessen. Auch Krücken soll sie mit sich geführt haben. Augenzeugenberichten zufolge soll die Frau beim Gehen deutlich eingeschränkt gewesen sein. Einige Zeit später hätten die Zeugen zwar noch die Decke und Krücken am Ufer gesehen. Die Frau jedoch sei verschwunden gewesen. „Den Zeugen zufolge soll sie einen verwirrten Eindruck gemacht haben“, so die Polizei. Deshalb hätten die Zeugen den Notruf abgegeben.