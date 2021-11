Podcast des Bistums : Gregor Schäpers aus Xanten berichtet von Leben in Mexiko

Xanten Gregor Schäpers aus Xanten lebt seit vielen Jahren zusammen mit seiner Familie in Mexiko. Im Podcast des Bistums spricht er über Landflucht, Hilfsprojekte von Adveniat und von seinen Visionen.

Seit 15 Jahren lebt Gregor Schäpers aus Xanten in der Halbwüste Mexikos. In einem kleinen Dorf, etwa 200 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, baut er sogenannte Scheffler-Reflektoren, damit Unternehmen mit Solarenergie kochen und backen können. Seine Werkstatt wird vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat und vom Bistum Münster gefördert.

Anlässlich der bundesweiten Eröffnung der Adveniat-Weihnachtsaktion am Sonntag, 28. November, in Münster ist Schäpers zu Gast bei „kannste glauben“, dem Podcast des Bistums. In der knapp halbstündigen Folge erzählt der Niederrheiner von seinen Visionen, warum viele Menschen in Mexiko vom Land in die Städte ziehen und was Hilfsprojekte von Adveniat bewirken.