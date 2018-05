Vom Anlagemarkt: Gravitation des Geldes

Xanten Die Schwerkraft am Devisenmarkt wirkt also doch: Der US-Dollar hat seine Schwächephase beendet und dürfte von der geldpolitischen Gravitation noch weiter profitieren. Dem Britischen Pfund fehlt vorerst noch diese Unterstützung. Der Euro fiel unter die Marke von 1,20 US-Dollar.

Noch Anfang des Jahres war der Euro-Dollar-Kurs bis auf 1,25 geklettert, obwohl die auseinanderklaffenden Zinsdifferenzen zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich niedrigere Niveaus signalisierten. Nach einer mehrmonatigen Seitwärtsphase zwischen 1,22 bis 1,25 rutschte der Euro nun ab. Die Inflation zieht in den USA sichtbarer als in der Eurozone an. Kein Wunder, dass die Europäische Zentralbank (EZB) sehr zögerlich agiert, während die US-Notenbank (Fed) ihre Leitzinserhöhungen forciert. Die Fed wird im Gesamtjahr vermutlich sogar vier Zinsschritte vollziehen.