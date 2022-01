Polizei sucht Zeugen in Xanten : Unbekannte sprühen Graffiti mit Schablone

wer In Xanten haben Unbekannte Graffiti auf eine Bushaltestelle und eine Schaufensterscheibe gesprüht. Die Polizei ermittelt, sucht Zeugen und bittet die Bevölkerung um Hinweise auf die Täter.

Ein Polizeibeamter stellte am Dienstag während seiner Streifenfahrt zwei Graffiti fest. Unbekannte hatten an einer Bushaltestelle kurz vor dem Eingang zum APX an der Straße Zum Rheintor ein schwarzes Graffito aufgebracht. Das Graffito war offensichtlich mit einer Schablone aufgetragen worden. Ein weiteres hatten vermutlich dieselben Leute ebenfalls mit einer Schablone auf die Schaufensterscheibe eines leerstehenden Ladenlokals in der Fußgängerzone aufgesprüht. Hinweise unter Tel. 02801 71420.