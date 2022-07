Klassentreffen in Sonsbeck : Von alten Freunden und Jugendsünden

Sonsbeck Der Abschlussjahrgang 1972 der Hauptschule Sonsbeck hat sich 50 Jahre nach der Entlassung zum Goldjubiläum getroffen. Dabei kamen auch so manche Streiche zur Sprache.

Gefeiert wurde mit 27 Teilnehmern in der Gaststätte Zur Linde. „Es war wieder eine schöne, lockere, gesellige Runde“, betont der Sonsbecker. Viele Anekdoten samt Fotos kamen auf den Tisch. Nicht fehlen durfte Nellesens spontane Wette bei einer Fahrt in eine Jugendherberge. „Ich war damals 13 oder 14“, erzählt er. „Ich hatte mich mit Mohrenköpfen unterm Bett im Mädchenzimmer versteckt.“ Als es ruhig war, erlebte eine Mitschülerin eine klebrige Überraschung. „Sie war auch bei dem Treffen dabei und konnte über die Aktion lachen“, versichert Nellesen.

Der Jahrgang bestand aus zwei Klassen mit insgesamt 70 Schülern. Lehrer waren Erich Nabbefeld und Norbert Taschke. „Ich hatte ein bisschen gehofft, dass wegen des runden Geburtstags noch ein paar mehr Leute kommen“, so Nellesen. Doch einige seien inzwischen weit weggezogen, zum Beispiel in den Münchener Raum. Aus Düsseldorf oder Münster hingegen zog es die alten Freunde in die frühere Heimatgemeinde. Viele wohnen auch noch in Sonsbeck oder in Nachbarkommunen. „So konnten die meisten nach Hause laufen oder mit dem Fahrrad fahren“, sagt Nellesen. Denn geklönt, wie der Sonsbecker sagt, wurde bis in die späten Abendstunden.