Sonsbecker feiern Goldhochzeit : Der Lauf ihres Lebens führt in die Liebe

Sonsbeck Eine gute Ehe ist ein Marathon und kein Sprint, besagt eine Weisheit. Eva und Heinz Ullenboom können das bestätigen. Seit 50 Jahren sind die begeisterten Langstrecken-Läufer verheiratet. Am Sonntag, 16. Juni, feiern sie Goldhochzeit.

Sie haben an einem Freitag, den 13., geheiratet. Und der Tag, an dem manch Abergläubischer keinen Fuß vor die Tür setzt, hat ihnen Glück gebracht: Seit 50 Jahren gehen Eva und Heinz Ullenboom gemeinsam durch dick und dünn. Am Sonntag, 16. Juni, wird bei Gietmann in Veen gefeiert. Mit Sohn und Schwiegertochter, mit Verwandten, Freunden, Bekannten. Zu den Gratulanten gehören dann vermutlich auch Mitglieder der Turnfreunde Sonsbeck – ein Verein, den das Ehepaar vor neun Jahren gegründet und der mittlerweile 198 Mitglieder hat.

In einer Tanzschule in Kamp-Lintfort haben sich Eva und Heinz Ullenboom 1968 kennengelernt, waren gerade 20 Jahre alt, als sie heirateten. Drei Jahre später kam Sohn Christian zur Welt. Weil das Paar immer davon geträumt hat, mal ein Haus zu bauen, hat es sich auf die Suche nach einem bezahlbaren Grundstück gemacht und wurden in Sonsbeck fündig. Hier kümmerte sich Eva Ullenboom um den Sohn und das Haus, legte einen schönen Garten an, zog immer, wenn es die Zeit erlaubte, ihre Laufschuhe an und ging laufen. Ihr Mann Heinz war als Elektromeister für Siemens oft auf Montage, in Lybien, Algerien, Saudi Arabien. Um in Sonsbeck heimisch zu werden, wurden die Eheleute Mitglieder in zwei Kegelclubs, suchten sich Menschen, mit denen sie Karten spielen konnten, schlossen sich dem SV Sonsbeck an, wo Heinz Ullenboom einige Jahre erster Vorsitzender der Turnabteilung war.