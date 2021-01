Xantener Café bittet im Internet um Hilfe : Spendenaufruf „Rettet das Glüxpilz“

Xanten Café-Inhaberin Inga Jasper bittet um finanzielle Unterstützung. Aktuell weiß die Xantenerin nicht, wie sie die nächste Rate für die Kaffeemaschine bezahlen soll.

Hinter Inga Jasper liegen etliche schlaflose Nächte. Und das hat nichts mit ihren beiden kleinen Kindern zu tun. Die 37-jährige Xantenerin findet nur schwer in den Schlaf, weil sie Zukunftsängste hat. Die Sorgen sind groß. Jasper ist Eigentümerin des Cafés Glüxpilz an der Marsstraße in der Innenstadt, das zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres wegen der Corona-Schutzverordnung schließen musste. Am Dienstagmorgen hat sie im Internet einen Hilferuf gestartet. Es ist ein Spendenaufruf überschrieben mit den Worten „Rettet das Glüxpilz“. Auf der Plattform www.gofundme.de bittet Jasper über eine Crowdfunding-Aktion um Unterstützung (hier gelangen Sie zu dem Spendenaufruf). Hinter der Homepage steht ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich um die Vermittlung von Spendengeldern kümmert.