Konzert im Café Glüxpilz : Phil Vetter kommt nach Xanten und singt Jazz

Xanten Der Musiker Phil Vetter macht ein „Niederrhein Tourchen“ und kommt auch nach Xanten. Im Café Glüxpilz spielt er Jazz. Es soll ein „gemütlicher Abend mit Wein, Bier und leckeren Snacks“ werden.

Der Musiker Phil Vetter gibt am Freitag, 2. September, ein Konzert im Café Glüxpilz in Xanten. Dieses Mal wird er von Robert Alonso an der Trompete begleitet. Beide haben gerade ein Jazz-Album veröffentlicht – darauf sind Versionen bekannter Stücke, die von Phil Vetter übersetzt und neu arrangiert wurden. Davon werden sie am Freitagabend einige Stücke spielen, die Gäste können sich aber auch auf Songs von Vetters vorherigen Alben freuen, wie der Musiker im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete. Der Singer- und Songwriter ist in den vergangenen Jahren schon im Glüxpilz aufgetreten. Sein erstes Album veröffentlichte er 2006. Der Eintritt zum Konzert kostet 15 Euro. Karten gibt es im Glüxpilz. Einlass ist ab 19 Uhr. „Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit Wein, Bier und leckeren Snacks!“, schrieb das Café in seiner Ankündigung. Vetter hat mehrere Auftritte in der Region: Auf seinem „Niederrhein Tourchen mit Robert Alonso“, wie er auf seiner Homepage schreibt, tritt er auch am Donnerstagabend im Caro und am Samstagabend in der Tante Ju (beides in Wesel) auf. Weitere Informationen zum Musiker stehen auf seiner Homepage unter www.philvetter.de. Seine Lieder sind auf den bekannten Streaming-Plattformen wie Spotify und auch auf Youtube.