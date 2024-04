Verlosung des Rotary Clubs Xanten Diese Zahlen gewinnen bei der Glücksei-Suche

Für die Verlosung hatte der Rotary Club Xanten im März insgesamt 3500 Holzeier mit Losanhängern zum Preis von je fünf Euro verkauft. Er rechnete mit einem Erlös von 15.000 Euro. Das Geld soll einem guten Zweck zugute kommen: Damit würden die Projekte des RC Xanten und des Rotarischen Hilfsfonds Xanten am Niederrhein und in West-Afrika unterstützt, erklärte der Rotary Club. „Besonders den Schwächsten der Gesellschaft“ wolle er helfen. Im Xantener Umfeld geschehe dies in Projekten mit Senioren und Grundschulkindern. Gleichzeitig sei es wichtig, Mädchen und Jungen in anderen Ländern eine Zukunftsperspektive zu schaffen. So würden weiter zwei Projekte in Westafrika unterstützt, um dort eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und Kinderarbeit zu reduzieren. Zum Beispiel habe der Rotary Club zusammen mit der Dorfgemeinschaft in Belly ein leeres Gebäude renoviert, Schulmaterial gekauft und Lehrer angestellt, damit die Kinder Lesen und Schreiben lernen.