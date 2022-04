Verlosung des Rotary Clubs Xanten : Diese Nummern gewinnen bei der Glücksei-Lotterie

Xanten Der Rotary Club Xanten hat erstmals eine Glücksei-Lotterie veranstaltet. Darüber verloste er 165 Preise, darunter ein Elektro-Fahrrad, Gold und eine Ballon-Fahrt. Das sind die Gewinnzahlen.

Insgesamt wurden 165 Gewinne verlost. Firmen und Privatleute stiften die Preise. Dadurch unterstützen sie die karitative Arbeit des Xantener Rotary Clubs. Der Erlös aus der Lotterie geht in den Rotarischen Hilfsfonds, der Projekte in Xanten, am Niederrhein und in West-Afrika unterstützt.

Es war das erste Mal, dass der Rotary Club Xanten die Glücksei-Lotterie veranstaltete. Seit Mitte März verkaufte er dafür 2000 Holzeier für fünf Euro das Stück. Jedes hatte vorher eine Nummer erhalten, dadurch wurde es zum Glückslos. In der vergangenen Woche ließ der Club unter notarieller Aufsicht die Zahlen ziehen, die einen Preis gewinnen. An Ostersonntag veröffentlichte er sie. Eine Auswahl: Die Nummer 129526 gewinnt eine Künstler-Halskette (Gold) von Christa Lörx. An die 131001 geht ein Goldbarren (fünf Gramm) der Volksbank Xanten, an die 129431 eine Goldmünze (fünf Gramm) der Sparkasse am Niederrhein. Die 129681 erhält eine Gartenpflege von Gärtner Benno Müller. Für die 129108 ist eine Alessi Armbanduhr, gestiftet von Geenen Wohnen – Kochen – Leben. Die 129219 bekommt zwei Karten für das Zweitliga-Spiel von Fortuna Düsseldorf gegen Darmstadt 98 im Mai. Die 130689 gewinnt eine Führung durch den Xantener Dom mit dem Dombaumeister für bis zu zehn Personen, finanziert von RXC. Die 129944 erhält einen Einkaufsgutschein über 150 Euro von Euronics Hoffmann. Der Besitzer oder die Besitzerin der 129952 kann einen Golfeinsteigerkurs machen. Für die 130382 ist ein digitales Hautkrebsscreening beim medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Maderma. Die 130540 gewinnt eine Krimidinner-Karte, genauso wie die 129915. Die 130895 erhält eine externe Festplatte, gesponsert von R+P-Computer Xanten. Die Nummern 130548, 129898, 130101, 130915, 130611, 130097, 129647 und die 130216 erhalten jeweils einen Gutschein von Injoy Fitness. Friseur Neske stiftet einen Haartrockner für die 130404. Eine Liste mit allen Preisen ist online abrufbar. Sie steht auf einer Internetseite für die Glücksei-Lotterie in Xanten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.