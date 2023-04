Aktion des Rotary Clubs Xanten Das sind die Gewinnzahlen der Glücksei-Lotterie

Die Städtereise für zwei Personen, die von der Familie Hülskens gesponsert worden ist, geht an die Losnummer 160074. Einen Flachbildfernseher im Wert von 1300 Euro, von der Familie Lemken gesponsort, gewinnt die Nummer 161990. Zu den weiteren Preisen gehören zwei PV-Inselanlagen von Varus-Energy im Wert von jeweils 900 Euro, über die sich die Glücksei-Käufer mit den Nummern 159084 und 159636 freuen können. Eine Fahrt im Xanten-Ballon für zwei Personen mit Bürgermeister Thomas Görtz gewinnt die Losnummer 159089. Die Sparkasse am Niederrhein hat eine Goldmünze „Wiener Philharmoniker" gestiftet, die an die Nummer 161614 geht. Vom Hotel zur Linde in Moers-Repelen gibt’s einen Ausflug für zwei Personen unter dem Motto „Ab in den Sattel“, der den Glücksei-Besitzer mit der Nummer 161836 erwartet. Einen Goldbarren (fünf Gramm) von der Volksbank Niederrhein erhält die Losnummer 159604, Goldschmiedekunstwerk, von Christa Lörx gestiftet, bekommt, wer das Glücksei mit der Nummer 159637 ergattert hat. Und auf einen von Frank Voeten gestifteten Rundflug über den linken Niederrhein kann sich der Glücksei-Besitzer mit der Nummer 160984 freuen.