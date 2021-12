Glatteis-Unfall in Sonsbeck : Fahrzeug prallt gegen Baum – Frau in Wagen eingeschlossen

Fahrzeug prallt gegen Baum – Frau in Wagen eingeschlossen

Glatteis-Unfall in Sonsbeck

Sonsbeck In Sonsbeck musste eine Frau aus einem Fahrzeug gerettet werden. Bei Glatteis war es von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch die Kollision war die Frau im Wagen eingeschlossen.

In Sonsbeck ist am Donnerstagmorgen eine Frau (38) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie mit ihrem Fahrzeug auf der Balberger Straße unterwegs gewesen. Witterungsbedingt, also wegen Glatteis, habe sie die Kontrolle über den Wagen verloren und sei gegen einen Baum gefahren, erklärte eine Polizeisprecherin.