DBX verhängt Baustopp : Glasfaserausbau in Xanten stockt

Xanten Anfang des Jahres hat der geförderte Breitbandausbau in Xanten begonnen. Aber der Dienstleistungsbetrieb (DBX) hat einen Baustopp verhängt. Die Arbeiten seien nicht gut ausgeführt worden, die Mängel müssten erst behoben werden, sagt der DBX.

Bis Ende des Jahres sollen mehrere Hundert Haushalte in Xanten an das Glasfasernetz angeschlossen werden, damit sie eine schnellere Internetverbindung bekommen. Aber dieser Zeitplan könne wahrscheinlich nicht eingehalten werden, teilte der städtische Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) dem Verwaltungsrat mit. Der Generalunternehmer habe die Arbeiten „mangelhaft“ ausgeführt. Bei Kontrollen seien „ständig Mängel“ festgestellt worden. Der Grund sei in der Regel „fehlendes Fachpersonal“. Der DBX habe deshalb einen Baustopp verhängt. „Die Arbeiten dürfen erst nach mangelfreier Abnahme fortgeführt werden.“ Folgeschäden an den Strecken seien aber nicht zu erwarten. Durch die Kontrollen des DBX sei das verhindert worden.

Anfang des Jahres hatte der geförderte Breitbandausbau in Xanten begonnen. Darüber sollen die sogenannten grauen Flecken ans schnelle Internet angeschlossen werden. Damit sind Gebiete gemeint, in denen die verfügbare Geschwindigkeit unter 30 Megabit pro Sekunde liegt. In Xanten geht es um mehrere Hundert Haushalte. Die Anbindung an das Breitbandnetz wird von Bund und Land finanziell unterstützt. Ein privatwirtschaftlicher Ausbau hatte sich in diesen Gebieten nicht gelohnt.