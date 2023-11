„Wir würden gern jemandem eine Freude machen“ Gindericher Familie will Alleinstehende an Weihnachten aufnehmen

Stefanie Bergmann selbst findet das, was sie da anbietet, deshalb gar nicht so besonders. Dass andere sie dafür loben, ist ihr fast ein bisschen unangenehm. „So etwas sollte selbstverständlicher sein“, findet sie. Nicht nur an Weihnachten. „Eigentlich finde ich es schade, dass viele das als so etwas Besonderes sehen.“ Die vielen Tiere, die bei ihr wohnen, wurden abgegeben, „weil sie woanders nicht mehr gewollt sind“: Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Hasen, Vögel, Schweine und vieles mehr. Ihr Traum wäre es, in ein größeres Haus zu ziehen, wo es noch mehr Platz für die Tiere gibt – und weil sie dann auch Platz hätte, um Pflegekinder bei sich aufzunehmen. Das sei aber nicht so einfach, denn: „Viele Vermieter haben keine Lust auf so viele Kinder und Tiere.“ Und auch das Geld ist als alleinerziehende Mutter von fünf Kindern für einen solchen Umzug knapp.