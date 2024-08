Gefahr für Tier und Mensch durch Jakobskreuzkraut Kreisbauernschaft warnt vor Giftpflanze

Wie die Kreisbauernschaft weiter mitteilt, sei das Jakobskreuzkraut besonders auf Stilllegungsflächen, extensiv genutzten Weiden und Wiesen, Wegrändern und Böschungen verbreitet. „Die Blüten des Jakobskreuzkrautes enthalten eine hohe Konzentration an Pyrrolizidin-Alkaloiden, die zu chronischen Lebervergiftungen führen“, so der Verband. Auf der Weide würden Kühe und Pferde in der Regel ältere Pflanzen meiden. Dies gelte jedoch nicht für Jungtiere oder bei Futterknappheit. „Besondere Vorsicht ist bei Heu und Silage geboten, da getrocknete Pflanzen ihren typischen Geruch und ihre Bitterkeit verlieren und so unbemerkt aufgenommen werden.“ Johannes Leuchtenberg, Kreisvorsitzender der Kreisbauernschaft Wesel, appelliert: „Es ist wichtig, dass wir gemeinsam aktiv gegen das Jakobskreuzkraut vorgehen. Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Wiesen, Weiden und Wegraine. Entfernen Sie die Pflanze gründlich oder informieren Sie bei öffentlichen Flächen die zuständige Verwaltung.“