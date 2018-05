Xanten: Gewitterfront hielt Einsatzkräfte auf Trab

Xanten Vielerorts verlief das Unwetter am Dienstagnachmittag glimpflich. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 80.000 Euro.

Das Unwetter vom späten Dienstagnachmittag hat auch die Einsatzkräfte am linken Niederrhein bis in die späten Abendstunden hinein gefordert. Von 16.15 Uhr an zog die Gewitterfront mit Starkregen durch das Kreisgebiet und hinterließ nicht nur rechtsrheinisch, sondern auch in Xanten, Alpen, Rheinberg und Sonsbeck einige Schäden.