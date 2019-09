Open-Air-Auftritt in Xanten : Glam Bam müssen Konzert wegen Gewitter abbrechen

Open-Air-Auftritt in Xanten

In schrillen Outfits spielen Glam Bam die Musik der siebziger Jahre. Die Band besteht schon seit 20 Jahren. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Aus Sicherheitsgründen wurde der Auftritt von Glam Bam unter freiem Himmel nach etwa 40 Minuten beendet. Der Band gelang aber noch ein Geburtstagsständchen.

Die Musikband Glam Bam hat ihr Konzert am Samstagabend im Naturbad Xantener Südsee nach etwa 40 Minuten abbrechen müssen. Das entschied der Veranstalter, das Freizeitzentrum Xanten (FZX), nachdem es eine Unwetterwarnung gegeben hatte und ein Gewitter heraufgezogen war. „Danke allen, die da waren, für das Verständnis. Aber Sicherheit geht vor“, schrieb die Band auf ihrer Facebookseite.

Glam Bam besteht seit 20 Jahren. Der runde Geburtstag war für die fünf Musiker Uwe Plien, Hans und Stefan Lammert, Martin Langwald und Achim Müller Grund genug gewesen, in Xanten ein Jubiläumskonzert mit freiem Eintritt zu geben. Bekleidet in schrillen Outfits, die mit Schlaghosen, Paillettenhemden und Plateauschuhen dem Bekleidungsstil der siebziger Jahre entsprachen, betraten die Musiker gemeinsam mit der langjährigen Gastspielerin Gesa Linne die Bühne.

Die Kleidung und der Bandname kommen natürlich nicht von ungefähr: Die Band holt mit den Songs, die sie schon bei mehr als 100 Konzerten präsentiert hat, die siebziger Jahre auf die Bühne zurück. Mit dem Titel „You ain’t seen nothing yet“, 1974 von der kanadischen Rockband Bachman Turner Overdrive performt, begann das Konzert. Es folgten „20th Century Boy“ von T. Rex und „I love Rock‘n’Roll“ von Joan Jett. Direkt sangen die ersten Besucher mit.

Mit zunehmender Dunkelheit wurde die Bühne durch neonfarbene Strahler erhellt, gleichzeitig türmten sich am Himmel aber auch große dunkle Gewitterwolken, die sich dem Strandbad bedrohlich näherten. Der Band gelang es noch, so tolle Titel wie „Locomotive Breath“ von Jethro Tull und John Kincades „Dreams are ten a penny“ zu spielen. Glam Bam holte auch Alina Radmann, die Nichte des Gitarristen Martin Langwald, zu einem Geburtstagsständchen auf die Bühne. Aber bei David Dundas „Jeans on“ musste das FZX das Konzert wegen des aufziehenden Unwettes abbrechen.