Neue Fläche geplant : Mehr Platz für Gewerbe in Xanten

Das Gelände der ehemaligen Tennisanlage an der Sonsbecker Straße ist etwa 6700 Quadratmeter groß. Die Stadt will dort Gewerbe ansiedeln. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Stadt will an der Sonsbecker Straße eine weitere Fläche für Firmen-Ansiedlungen erschließen. Welches Gewerbe dort hinkommt, ist noch offen. Aber eine Sorge konnte die Verwaltung in einer Bürgerversammlung bereits ausräumen.