Eine Art Start-up-Center Investor plant Bürogebäude für Firmengründer in Xanten

Ein Investor will der Stadt Xanten ein Gelände an der Sonsbecker Straße abkaufen und auf den rund 11.080 Quadratmetern ein Wohn- und ein Gewerbegebiet entwickeln. Dafür muss die Politik einen Bebauungsplan aufstellen und den Flächennutzungsplan ändern. Bisher wurde das Gelände von der Landwirtschaft genutzt. Der Bezirksausschuss hat am 9. Februar darüber beraten. Die Entscheidung trifft der Planungsausschuss in seiner Sitzung am 28. Februar.