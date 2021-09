Ausbau und Vernetzung von Angeboten : Gesundheitsprojekt für Ü65-Jährige startet in Sonsbeck

Sonsbeck Der Awo-Bundesverband plant unter dem Titel „Gesund Altern und Pflegen im Quartier“ ein Modellprojekt in Sonsbeck sowie sieben weiteren Kommunen. Dabei sollen zunächst die Wünsche der älteren Bürger befragt werden.

Regelmäßige körperlich Aktivität, gesunde Ernährung, gutes Stressmanagement und ein verantwortungsbewusster Umgang mit Suchtmitteln halten gesund. Auch ein gut gestaltetes Wohnumfeld sowie die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinflussen die Chancen auf ein gesundes Leben und Älterwerden maßgeblich. Das 2021 gestartete Projekt „Gesund Altern und Pflegen im Quartier“, welches vom Verband der Ersatzkassen (vdek) gefördert und vom Awo-Bundesverband koordiniert wird, setzt hier an: Bis Ende 2023 soll die Gesundheit von Menschen ab 65 Jahren und pflegenden Angehörigen in Sonsbeck und sieben weiteren Kommunen gefördert werden.