Xanten : Gesundheitsangebote locken in den Wald und Kurpark

Gesundheitsangebote locken in den Wald und Kurpark

Xanten Yoga, Pilates, Kneippkuren und Waldbaden - das sind nur einige der Angebote, die die Stadt Xanten für den August im Programm bereit hält.

Am Sonntag, 4. August können Teilnehmer am Gradierwerk im Kurpark von 10 bis 11 Uhr mit Klangschalen entspannen. Hören und Wahrnehmen stehen im Mittelpunkt der Übungen. Die Klänge der Schalen sollen über die Handreflexzonen wahrgenommen werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die Kosten liegen bei neun Euro pro Person. Die Anmeldung ist unter 02801 983887 möglich.

Menschen jeden Alters sind dann am Sonntag, 11. August, von 11 bis 12.30 Uhr zur TIX, Kurfürstenstraße 9, eingeladen, um die Philosophie Kneipps kennen zu lernen. In das ganzheitliche Gesundheitskonzept, bestehend aus den Säulen Wasser, Heilpflanzen, Ernährung, Bewegung und Lebensführung, wird theoretisch und praktisch eingeführt. Bei schönem Wetter finden Anwendungen in der Kneippanlage im Kurpark statt. Die Kosten betragen sechs Euro pro Person, fünf Euro mit Kurkarte. Anmeldung unter info@xanten.de oder 02801 772200.