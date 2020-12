Xanten, Rheinberg, Alpen und Sonsbeck : Geschichten über Weihnachtstreffen auf Distanz gesucht

Niederrhein Weihnachten ist das Fest der Gemeinschaft. Doch Corona macht uns einen Strich durch die Rechnung. Für das Treffen zum Fest sind kreative Ideen gefragt.

Ob mit dem Laptop am Weihnachtstisch, um auch die Lieben fern der Heimat einzubinden, oder ein gemeinsames Plätzchenbacken via Videostream. Vielleicht verschicken Sie auch Päckchen per Post und senden sich dann Fotos vom Auspacken per Whatsapp. Erzählen Sie uns, wie Ihr Weihnachtstreffen auf Distanz gelingt – mit Angabe von Name und Telefonnummer an redaktion.niederrhein@rheinische-post.de