Zwei Jahre nach Baubeginn : Mensa der Gesamtschule ist eröffnet

Xanten Der Bau dauerte länger als geplant, er wurde auch teurer. Aber mit dem Ergebnis sind Schule und Träger zufrieden. Architekt Röwekamp erklärt das pädagogische Konzept hinter dem Gebäude.

Die neue Mensa der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck ist am Freitag offiziell eröffnet worden. Die Bürgermeister der beiden Gemeinden, Thomas Görtz und Heiko Schmidt, überreichten Schulleiter Frank Pieper symbolisch einen Schlüssel. Der Bau habe etwas länger gedauert und sei auch etwas teurer geworden als geplant, sagte Görtz. Aber es sei ein „toller Ort der Begegnung“ geworden. Der zweigeschossige Bau verbinde die Gebäude der ehemaligen Haupt- und Realschule zu einem Campus. Beide Kommunen könnten stolz auf das Ergebnis sein, sagte Sonsbecks Bürgermeister Schmidt.

Im Juli 2017 war die Grundsteinlegung gewesen. Die Eröffnung sollte in der zweiten Jahreshälfte 2018 sein, die Baukosten wurden auf 3,35 Millionen Euro veranschlagt. Die Fertigstellung verzögerte sich aber, weil an Fassade und Fenstern nachgearbeitet werden musste, nachdem die Stadt Xanten Mängel beanstandet hatte. Die Mehrkosten will sie sich von den verantwortlichen Baufirmen zurückholen. Die Auseinandersetzungen mit den Handwerkern liefen noch, sagte Görtz. Deswegen könne auch noch nicht gesagt werden, wie viel teurer der Bau geworden sei. Zwischendurch war von einem sechsstelligen Betrag die Rede gewesen.