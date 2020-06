Gesamtschule Xanten/Sonsbeck : Emotionale Feier trotz Corona-Auflagen

Xanten Die Willi-Fährmann-Gesamtschule Xanten/Sonsbeck verabschiedete den zehnten Jahrgang. Insgesamt 161 Schüler machten ihren Abschluss. Viele von ihnen kommen nach den Sommerferien wieder.

An der Willi-Fährmann-Gesamtschule haben in diesem Jahr 161 Schüler ihren Abschluss nach der zehnten Klasse gemacht. Wegen der Corona-Pandemie seien die Zeugnisse bereits in der vergangenen Woche klassenweise in der Mensa überreicht worden, berichtete die Schulleitung. An der Feier habe jeweils ein Elternteil teilgenommen, es seien Video-Botschaften von Xantens Propst Stefan Notz und Bürgermeister Thomas Görtz abgespielt worden, auch die Klassenleitungen seien teilweise nur per Video-Livestream zugeschaltet gewesen. Weitere Personen und Gruppen hätten Video-Botschaften hinterlegen wollen, es habe aber nicht die Zeit gereicht, um alle Grüße abzuspielen. Die Schüler hätten als Geschenk einen personalisierten Mundschutz mit Schullogo, Name, Klasse und den Namen der Klassenkameraden auf der Innenseite bekommen. Trotz oder gerade wegen der besonderen Bedingungen sei es eine emotionale Veranstaltung gewesen. Die Mensa sei von den Schulsozialarbeiterinnen, dem Mensa-Team und den Klassenleitungen in einen feierlichen Ort verwandelt worden. Die meisten Schüler seien festlich gekleidet gewesen.