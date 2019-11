Gesamtschule Xanten Sonsbeck : Bau der Mensa kostete rund 500.000 Euro mehr als geplant

Xanten Xantens Verwaltung macht Baupfusch für einen Teil des Anstiegs verantwortlich und prüft juristische Schritte gegen einen Handwerker.

Die Stadt Xanten hat die Mehrkosten für die neue Mensa an der Gesamtschule beziffert. Demnach wurde der Bau um rund 500.000 Euro teurer, als 2016 in einer ersten Schätzung veranschlagt worden war. Das teilte die Verwaltung in der jüngsten Sitzung der Schulverbandsversammlung mit.